İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir'den gelen haber kan dondurdu! Bir baba 4 çocuğunun da canına kıymak istedi. Cani baba 3 çocuğunu öldürürken bir çocuk ise yaralandı. Katliamı gerçekleştiren baba da hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre olayın nedeni ise henüz belirlenemedi.
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