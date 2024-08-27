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  4. İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 10:52
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İzmir'den gelen haber kan dondurdu! Bir baba 4 çocuğunun da canına kıymak istedi. Cani baba 3 çocuğunu öldürürken bir çocuk ise yaralandı. Katliamı gerçekleştiren baba da hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre olayın nedeni ise henüz belirlenemedi.

İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir'de korkunç olay! Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Ayrıntılar geliyor...

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İzmir katliam
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