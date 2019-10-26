İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale yönüne giden E.D. (28) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. (29) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada Efe Ö. (30) öldü, sürücüler ile her iki araçta bulunan, Ö.K. (38), B.P. (30), K.K. (31) yaralandı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

