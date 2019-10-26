HABER

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale yönüne giden E.D. (28) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. (29) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada Efe Ö. (30) öldü, sürücüler ile her iki araçta bulunan, Ö.K. (38), B.P. (30), K.K. (31) yaralandı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

PARTNERCesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!Cesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!
Kaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandıKaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandı
Rus asker, kışlasındaki 8 askeri öldürdüRus asker, kışlasındaki 8 askeri öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza

En Çok Okunan Haberler

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.