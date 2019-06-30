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İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 07:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesinde kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı, araçtaki 2 kişi öldü.

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Konak istikametine giden otomobil Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Levent Marina kavşağında trafik ışıklarına ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Bilal Uğurtekin ve Ahmet Karasakal yola savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri yaptığı incelemede Uğurtekin ve Karasakal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğurtekin ve Karasakal'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KAHREDEN AYRINTI

Otomobil sürücüsünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.

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Kaynak: AA

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