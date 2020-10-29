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İzmir'de korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi, yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

İzmir-Aydın Otoyolu'nda aynı bölgede 9 aracın karıştığı trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi, yaralılar var

Otoyol üzerinde Selçuk ilçesi sınırlarında kalan Selatin Tüneli çıkışında plakaları henüz belirlenemeyen otomobillerin karıştığı trafik kazası yaşandı.

Kaza nedeniyle duran Erol Sır'ın kullandığı tıra, başka bir otomobil, bu otomobile de arkasından gelen kamyonet çarptı.

Aynı yolda seyreden 4 otomobil de kaza nedeniyle kontrolden çıkarak birbiriyle çarpıştı.

Kazada ön ve arkadan aldığı darbelerle ağır hasar gören otomobildeki 5 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı.

Diğer araçlarda yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 10 yaralı, İzmir ve Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

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Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sıkışan araçtan çıkarılan yaralıların Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.

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TIR sürücüsü Erol Sır, gazetecilere, "Önümde bir kaza oldu, dörtlüleri yakıp durdum. Ben durunca otomobil arkadan gelip vurdu. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

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(AA)

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