HABER

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 07:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kaza sonucunda biri ağır iki kişi yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

Kaza, bugün 06.30 sıralarından Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağında yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi istikametinden Kamil Tunca Bulvarı yönüne seyir halinde olan ve İbrahim Tekin (41) idaresindeki 35 AEV 506 plakalı kamyon, Duran Güveli'nin (23) yönetimindeki 35 ASB 52 plakalı otomobille çarpıştı.

1

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürekleyip enerji nakil direğine çarparak durabildi. Kazada, Güveli ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Berkay Şeneren (26) araçta sıkıştı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2

İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

3

Tedavi altına alınan Güveli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Şeneren'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ünlü tarihçi hayatını kaybettiÜnlü tarihçi hayatını kaybetti
Depremde İstanbul'da bir tek bu bina zarar gördü! Depremde İstanbul'da bir tek bu bina zarar gördü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza Bornova

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arabaya uygun fiat isterlerse Alabilirim. İletişime geçebilirler. Sahipleri yada varisleri olabilir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir Dikili'de 46 kaçak yakalandı!

İzmir Dikili'de 46 kaçak yakalandı!

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat hayatını kaybetti (Kemal Karpat kimdir?)

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Depremde İstanbul'da bir tek bu bina zarar gördü! Muhtar çağrı yaptı

Depremde İstanbul'da bir tek bu bina zarar gördü!

Çalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacak

Çalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacak

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik kamerada

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.