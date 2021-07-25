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  4. İzmir'de korkunç kaza! Otomobil 25 metrelik boşluğa düştü

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil 25 metrelik boşluğa düştü

25.07.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil 25 metrelik boşluğa düştü

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ŞAFTIN İÇİNDE DÜŞTÜ

Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.

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Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÜST GEÇİTTEN İZLEDİLER

Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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