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  4. İzmir'de korkunç manzara! Balık tutanlar fark etti, denizden ceset çıktı

İzmir'de korkunç manzara! Balık tutanlar fark etti, denizden ceset çıktı

04.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu. Balık tutan kişiler tarafından bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı bildirildi.

İzmir'de korkunç manzara! Balık tutanlar fark etti, denizden ceset çıktı

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş tramvay durağı yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 05.00 sıralarında denizde bir kişinin olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen noktaya ulaşan deniz polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak karaya çıkardı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde denizden çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Denizden çıkartılan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı bildirildi.

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(DHA)

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