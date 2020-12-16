İzmir'de korkunç olay! Amcasının oğlu ile tartıştı, 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Olay, saat 22.00 sıralarında Samsun Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Kadir U., henüz belirlenemeyen bir nedenle kuzeni O.U. (31) ile sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışmının kısa sürede büyümesi üzerine, Kadir U. ve O.U. birbiriyle yumruk yumruga girdi. Bu sırada evde bulunan Kadir U.'nun annesi İ.U., ikiliyi ayırdı. Kavganın ardından balkona çıkan Kadir U., iddiaya göre 4'üncü kattan aşağıya atladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadir U. beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralınırken, yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kadir U.'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne İ.U., olay yerinde sinir krizi geçirdi.

AMCASININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kadir U.'nun tartıştığı amcasının oğlu O.U. gözaltına alındı. Kadir U.'nun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

