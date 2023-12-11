İzmir'de korkunç olay! Annesini katletti, kan donduran ifade: 'İçine giren cini çıkarttım'

İzmir Bornova'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki genç, annesini başına sehpa ile vurdu. Defalarca başına darbe alan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Annesini öldürdüğünü babasına söyleyen genç, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde genç, annesinin içine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Öldürülen kadının 10 yıl önce de kızını kaybettiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

ANNESİNİN BAŞINA DEFALARCA VURDU

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde meydana geldi. Çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen B.Ç., annesi F.Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Başına sehpa ile defalarca vurulan F.Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. B.Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü söyledi. Oğlu ile eve dönen H.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"İÇİNE GİREN CİNİ ÇIKARDIM"

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan B.Ç., ifadesinde, annesinin içine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. B.Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

KAHREDEN DETAY! 10 YIL ÖNCE...

Öte yandan F.Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken F.Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. F.Ç.'nin, oğlu B.Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.

(DHA)





