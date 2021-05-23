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  4. İzmir'de korkunç olay! Arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü

İzmir'de korkunç olay! Arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü

23.05.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde, alkol aldıkları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de korkunç olay! Arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol için Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte D.Ö., yanında bulunan bıçak ile Salih Can Çetin’i göğsünden bıçakladı. Çetin, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Çetin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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YAKALANDI

Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi D.Ö., yakalanarak gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise parka gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA-AA

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cinayet İzmir

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