İzmir'de korkunç olay! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, saat 09.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücü Mehmet Akkurt ile yanındaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un öldüğü belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Üç kişinin cansız bedenleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölenlerin Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nden oldukları ve kazanın Emine Akkurt'u hastaneye götürürken meydana geldiği belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatırken, aracın kaldırılmasının ardından tren, seferine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır