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  4. İzmir'de korkunç olay! Baba ve kızı yanarak can verdi

İzmir'de korkunç olay! Baba ve kızı yanarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 23:06 | Son Güncelleme

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.

İzmir-Çeşme otoyolunda bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil Alaçatı gişeleri yakınında takla atarak yanmaya başladı.

ANNE VE KÜÇÜK OĞLU SON ANDA KURTULDU

Kazanın ardından aracın arka koltuğunda bulunan Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) araçtan çıkmayı başarırken, sürücü ve yanındaki kişi ise yanarak hayatını kaybetti.

YANARAK ÖLEN 2 KİŞİ BABA VE KIZI

Yaralı anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucu ve kaza geçirenlerin yakınlarının ifadesi ile ölenlerin İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Ö. olduğu ortaya çıktı. (İHA)

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