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İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde çekyatın içinde battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu.

İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, polisi arayan H.A, Anafartalar Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Gülümser Bulut'u (66), çekyatın içinde ölü bulduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine evde inceleme yaptı.

İncelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KADININ KIZI GÖZALTINA ALINDI

H.A'nın, polise verdiği ifadede, annesinden birkaç gündür haber alamadığını, teyzesiyle gidebileceği yerler ve sokaklara baktıklarını ancak bulamadıklarını, eve döndüğünde gelen kötü kokular üzerine arama yaptığını ve annesini çekyatın içinde battaniyeye sarılı bulduğunu ve polisi arayıp durumu bildirdiğini söylediği öğrenildi.

Bulut hakkında kayıp başvurusunun bulunmadığını tespit eden ekipler, H.A'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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