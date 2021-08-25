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  4. İzmir’de korkunç olay! Domuz sanılınca arkadaşı tarafından öldürüldü

İzmir’de korkunç olay! Domuz sanılınca arkadaşı tarafından öldürüldü

25.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde, iddialara göre domuz avına çıkan iki arkadaştan biri, domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

İzmir’de korkunç olay! Domuz sanılınca arkadaşı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkiinde meydana geldi. Eğridere'de çiftçilikle geçinen Faruk Özkan (26) ile İlhami G. (38), incir bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktı. İddiaya göre, Faruk Özkan ile İlhami G., arazinin farklı noktalarına konuşlanarak domuz beklemeye başladı. Bir süre sonra Faruk Özkan, yerini değiştirmek istedi.

YERİNİ DEĞİŞTİRİNCE DOMUZ SANDI

Yakınındaki bir hareket olduğunu fark eden İlhami G. de hemen silahına sarıldı ve domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan’a otomatik av tüfeğiyle bir el ateş etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla birlikte yere yığıldı. Durumu fark eden İlhami G. ise hemen köy muhtarını ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza kurşunuyla arkadaşının ölümüne yol açan İlhami G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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(İHA)

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cinayet İzmir
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