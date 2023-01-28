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  4. İzmir'de korkunç olay! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı halde ölü bulundu

İzmir'de korkunç olay! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı halde ölü bulundu

28.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Suriye uyruklu İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları eve girdiğinde 29 yaşındaki adamın elleri plastik kelepçe ile bağlı, asılı halde cansız bedenini buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı halde ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak’ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA


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