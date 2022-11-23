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İzmir'de korkunç olay! Eşini vurarak yaraladı, aynı tüfekle intihar etti

23.11.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Yaşar Ş. tartışma yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Şahıs daha sonra ise aynı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

İzmir'de korkunç olay! Eşini vurarak yaraladı, aynı tüfekle intihar etti

İzmir'de feci olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Urla ilçesi, Yaka Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Ş. (57) ile eşi İ.Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Bunun üzerine Yaşar Ş. evde bulunan pompalı tüfekle ilk önce eşi İ.Ş.’yi yaraladı daha sonra da aynı suç aletiyle başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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AYAK VE KARNINDA VURULAN KADININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ayak ve karın bölgesinden yaralanan İ.Ş.’nin durumunun ağır olduğu, pompalı tüfekle kendi başına sıkarak intihar eden Yaşar Ş.'nin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Talihsiz kadın ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, intihar eden kişinin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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