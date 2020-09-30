HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de korkunç olay! Genç kızı takip etti, eteğini kaldırıp taciz etti

İzmir'de korkunç olay! Genç kızı takip etti, eteğini kaldırıp taciz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Dehşete düşüren taciz haberi İzmir'den geldi. Buca'da yürüyerek evine giden Dilan Tutka, kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce eteği kaldırılarak taciz edildi, ardından elbiseleri yırtılarak saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Tutka, yaşadığı dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

İzmir'deki taciz olayı geçen perşembe günü, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi olan saat 17.30'da iş yerinden çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip etmeye başladı.

ETEĞİNİ KALDIRARAK TACİZDE BULUNDU

Bu kişi çevrede kimsenin olmadığı anda da Tutka'nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Tutka, tepki gösterdi. İkili arasında arbede çıktı. Genç kız tekme tokat dövüldü. Dilan Tutka'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar önce yardıma koştu ardından polisi aradı. Vatandaşlar tarafından saldırganın elinden kurtarılan Tutka, gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

1

POLİS TARAFINDAN YAKALANIP TUTUKLANDI

Adının Umut Çoğalan olduğu belirlenen saldırgan ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Çoğalan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA OLAYI ANLATTI

Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Dilan Tutka, "Marketten yoğurt almış eve dönüyordum. Bu sırada telefonla arkadaşımla konuşuyordum. Beyaz tişörtlü birinin arkamda yürüdüğünü fark ettim. Bir süre sonra da takip ettiğini anladım. Telefondaki arkadaşıma da söyledim. Emin olmak için karşı caddeye geçtim. O da geçti. Sürekli arkaya dönüp, bakıyordum. Toprak yola geçince çok yaklaştığını hissettim. Dönüp rahatsız olduğumu söyleyerek, "Önden yürür müsünüz?' dedim, 'Hayır' cevabını aldım. Bunun üzerine, 'O zaman ben biraz ilerleyeceğim siz öyle yürüyün' dedim. Kabul etti. Birkaç adım attıktan sonra bir anda ellerini eteğimden içeri sokarak beni taciz etti. Elbiselerimi yırtmaya çalıştı. Can havliyle bağırıp vurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Yere düştük. Hem dövüp hem taciz ediyordu. Elinden kurtulmaya gücüm yetmedi. Bağırmamı duyanlar geldi. Gelenlere ablası olduğumu ve ben yere düşerken kaldırdığını söyledi" dedi.

2

'YOLDA YÜRÜYEMİYORUM'

Fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirten Tutka, tek başına yolda yürürken tedirgin olduğunu söyledi. Tutka, "O an beni öldürmediğine şükrediyorum. Çünkü bir taş alıp kafama da vurabilirdi. Hayatta olduğum için şükrediyorum. İçeriden çıkar diye korkuyorum. Sürekli adres değiştirecek durumda değilim. İlk gece odama girdim ve uyuyamadım. Yaşanan olay gözümün önünden gitmedi. Yolda yürürken sürekli tedirginim. Arkamdan biri yürüyünce korkuyorum. Geceleri annemle aynı odada uyuyorum" diye konuştu.

Tutuklanan saldırganın en ağır cezayı almasını istediğini belirten Tutka, "Yaşadığım olay nedeniyle işe gidemiyorum. Böyle insanların en ağır cezayı alması gerekiyor ki, bir daha aynı şeyler yaşanmasın. Gündüz vakti ben böyle bir olay yaşadım. Kamera sistemlerinin genişletilmesi gerekiyor. Tecavüze uğrayabilirdim, öldürülebilirdim. Psikolojik destek alacağım. Bu durum ne kadar sürer bilmiyorum ama dışarıya çıkarken korkuyorum" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğuToplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu
TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Çoğumuz halen yapıyoruz ama... Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı
İstanbul Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Azerbaycan açıklaması
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.