HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de korkunç olay! Kaldırım taşıyla başına vurdu

İzmir'de korkunç olay! Kaldırım taşıyla başına vurdu

16.10.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi, yerde bulduğu kaldırım taşıyla kavga ettiği kişinin kafasına vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Kaldırım taşıyla başına vurdu

Korkunç olay, İzmir Bornova'da meydana geldi. Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan kavga bir kişi, yerde bulduğu kaldırım taşıyla K.Y.’nin kafasına vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken o anlar saniye saniye görüntülendi.

yol-verme-tartismasinda-basina-kaldirim-tasiyla-vurdular-olay-kamerada_3319_dhaphoto4

KALDIRIM TAŞIYLA KAFASINA VURDU

Edinilen bilgiye göre olay, 00.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (40) ile bir grup cadde üzerinde yol verme meselesi yüzünde sözlü tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla arabadan inen grup, K.Y.’ye saldırarak tekme tokat darp etmeye başladı. Kavgaya dönüşen olayda grup içerisindeki bir kişi yolun kenarında bulduğu kaldırım taşı ile K.Y.’nin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

yol-verme-tartismasinda-basina-kaldirim-tasiyla-vurdular-olay-kamerada_3319_dhaphoto1

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen K.Y., ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.Y.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Trafikte çıkan kavganın sonu felaket oldu! İki baba yanlışlıkla birbirlerinin kızlarını vurduTrafikte çıkan kavganın sonu felaket oldu! İki baba yanlışlıkla birbirlerinin kızlarını vurdu

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladıBartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'5. Fatih Terim dönemi!' Olay iddia...

'5. Fatih Terim dönemi!' Olay iddia...

Daha 4 yaşındaydı! Uyuşturucunun dumanı sonları oldu

Daha 4 yaşındaydı! Uyuşturucunun dumanı sonları oldu

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Kars Baraj Gölü yeşil renge büründü! Vatandaşlar tedirgin...

Kars Baraj Gölü yeşil renge büründü! Vatandaşlar tedirgin...

Okan Buruk'tan hakem patlaması! Ateş püskürdü...

Okan Buruk'tan hakem patlaması! Ateş püskürdü...

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.