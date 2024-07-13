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  4. İzmir'de korkunç olay! Otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

İzmir'de korkunç olay! Otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

13.07.2024 20:54
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İzmir'de park halindeki bir araçta yangın çıktı. Otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun, otomobilde kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay! Otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki minibüse de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Her iki araçtaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobildeki 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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BABASINI BEKLİYORMUŞ

Küçük Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangının çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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yangın İzmir
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