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İzmir'de korkunç olay! Takside hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

İzmir’de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç olay! Takside hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesinde Ömer Han (65) isimli kişi, A.Ş. idaresindeki ticari taksiye bindi. Şehirler arası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, taksiye bindikten yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı.

Han’ın fenalaştığını gören sürücü A.Ş. aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Han’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (İHA)

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