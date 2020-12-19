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  4. İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

19.12.2020 02:33 | Son Güncelleme:
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İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde İbrahim Gürültülüoğulları (81), yalnız yaşadığı evde gözleri oyulmuş halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirmiş olduğu belirlenen yaşlı adamın, gözlerinin fareler tarafından da oyulmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çimentepe Mahallesi 599 sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan İbrahim Gürültülüoğulları'ndan bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek, yaşlı adamın bir yakınına haber verdi.

GÖZLERİ OYUK HALDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine, Gürültülüoğulları'nın evine gelen yakını, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

Gürültülüoğulları'nın gözlerinin oyuk olduğunu gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Öte yandan gözleri oyuk olarak bulunan talihsiz adamın, yapılan ilk incelemede yaklaşık bir hafta önce yaşamı yitirdiği, fareler tarafından da gözlerinin oyulmuş olabileceği belirtildi.

Gürültülüoğulları'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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