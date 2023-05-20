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İzmir'de korkunç olay! Yaşlı kadın çapayla öldürüldü... Torunu ve arkadaşı gözaltında

20.05.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki kadın başına çapayla vurularak öldürüldü. Kan donduran olayın ardından 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı kadın çapayla öldürüldü... Torunu ve arkadaşı gözaltında

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde ikamet eden Sevim Çetin (58) ile 15 yaşındaki torunu E.Ç. ve M.T.T. (15) arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıktı.

E.Ç. ve arkadaşı M.T.T'nin evde buldukları çapayla başına vurdukları kadın, aldığı darbe sonucu düştü.

AA-20230520-31189382-31189379-IZMIRDE_BIR_KADIN_CAPAYLA_OLDURULDU_TORUNU_VE_ARKADASI_GOZALTINA_ALINDI

Olay yerinden kaçan yaşı küçük şüpheliler, bir süre sonra Selçuk Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu polise bildirdi.

Polis, sağlık ekipleriyle birlikte gittiği evde Çetin'in cansız bedenini buldu. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin E.Ç. (15) ve M.T.T'nin (15) emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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