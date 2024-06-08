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  4. İzmir'de korkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdi

İzmir'de korkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 21:31
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İzmir'de bir evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürürken yatalak hasta Oksana Kofanova hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdi

Yangın, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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