İzmir'de korkunç skandal! Böcek ilaçlaması yüzünden 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

12 Kasım tarihinde Konak'ta korkunç bir olay gerçekleşti. Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda bina sakinleri ilaçlama yapmak istedi.

SKANDAL OLAY!

Yapılan ilaçlandırmanın ardından apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne R.K. ve baba R.K. taburcu edilirken, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, ilaçlamanın yapıldığı apartman ile birlikte yanında bulunan 2 apartman ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlanırken, bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binalarda havalandırma çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır