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  4. İzmir'de korkunç vahşet kamerada! Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

İzmir'de korkunç vahşet kamerada! Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

28.10.2024 10:12
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.10.2024 10:12
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde M.A., sokak ortasında tartıştığı N.D.'yi (40) boğazından ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklanan vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırgan olayın hemen ardından Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı.

İzmir'de yaşanan korkunç olay, saat 21.30 sıralarında Donanmacı Mahallesi, Yalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bıçaklı saldırı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

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N.D., sokak ortasında, bilinmeyen nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. M.A., tartışmanın büyümesi üzerine N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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N.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, M.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, tedaviye alınan N.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA

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İzmir
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