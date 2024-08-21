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  4. İzmir'de korkutan anlar! 600 yıllık çınar ağacının dalı kıraathanede oturanların üzerine devrildi: Yaralılar var

İzmir'de korkutan anlar! 600 yıllık çınar ağacının dalı kıraathanede oturanların üzerine devrildi: Yaralılar var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.08.2024 22:48
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İzmir'de akşam saatlerinde yaşanan olayda 600 yıllık bir çınar ağacının dalı kıraathanede oturanların üzerine düştü. Olay yerine hemen çok sayıda ambulans gönderildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İzmir'de korkutan anlar! 600 yıllık çınar ağacının dalı kıraathanede oturanların üzerine devrildi: Yaralılar var

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

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600 YILLIK...

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı.

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Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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