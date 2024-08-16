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  4. İzmir'de korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı: Hızla büyüyor...

İzmir'de korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı: Hızla büyüyor...

16.08.2024 11:10
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkıp büyüyen yangın git gide yayılmaya devam ediyor. Dumanların şehir merkezini kapladığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken itfaiye ekipleri, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Bölgeden gelen görüntüler haberimizde!

Dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'da başlayan orman yangını giderek yayıldı. Şehir merkezinin dumanla kaplandığı yangın ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.

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KENTİ DUMAN KAPLADI

Yangın şiddetli rüzgarla birlikte artık yerleşim yerlerine oldukça yakınlaştı.

Bölgeden gelen görüntüler durumun vehametini ortaya koyar nitelikte...

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HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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