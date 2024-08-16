İzmir'de korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı: Hızla büyüyor...

Dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'da başlayan orman yangını giderek yayıldı. Şehir merkezinin dumanla kaplandığı yangın ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.

KENTİ DUMAN KAPLADI

Yangın şiddetli rüzgarla birlikte artık yerleşim yerlerine oldukça yakınlaştı.

Bölgeden gelen görüntüler durumun vehametini ortaya koyar nitelikte...

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır