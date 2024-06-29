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  4. İzmir'de korkutan orman yangını! Bir mahalle boşaltıldı: Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama!

İzmir'de korkutan orman yangını! Bir mahalle boşaltıldı: Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama!

29.06.2024 13:49
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29.06.2024 13:49
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İzmir'in Menderes ilçesinde öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgedeki müdahalelerini sürdürüyor. Yangın hızla yayılmaya devam ederken bir mahallenin boşaltıldığı öğrenildi. Ayrıca Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten de yangınla ilgili açıklama geldi.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

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MÜDAHALELER HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle sürüyor.

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BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

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BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yangınla ilgili açıklamada bulundu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

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(AA-DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Menderes
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