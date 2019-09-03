HABER

İzmir'de korkutan patlama! Lokanta savaş alanına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 03:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı.

İzmir'de korkutan patlama! Lokanta savaş alanına döndü!

Olay, saat 11.45 sıralarında ilçeye bağlı Teleferik Mahallesi Kavaklıdere Sokakta bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki bir lokantada meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Mustafa Yiğit’in işletmecisi olduğu lokanta içerisinde bulunan sanayi tipi tüp patladı.

Patlamanın etkisiyle yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana gelirken, patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise, itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Otomobil koyun sürüsüne daldı! Çok sayıda koyun telef oldu!Otomobil koyun sürüsüne daldı! Çok sayıda koyun telef oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir patlama Bornova

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te 18 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar! Sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobil koyun sürüsüne daldı! Çok sayıda koyun telef oldu!

Otomobil koyun sürüsüne daldı! Çok sayıda koyun telef oldu!

2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.