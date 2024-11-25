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  4. İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 09:28
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İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzünde görülen dumanlar panik yarattı. Selçuk'ta bir plastik kasa fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken polisler de güvenlik önlemi aldı.

İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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ÇOK SAYIDA EKİP ÇAĞIRILDI

Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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yangın İzmir
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