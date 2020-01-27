HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine korona virüsü şüphesiyle getirilen bir hasta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE WUHAN'A 600 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNMUŞ

Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü’nün (30), 10 gün önce Çin’in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi.

DURUMU İYİ

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmediği, solunum sıkıntısına rastlanmadığı, tanı için gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Virüs taşımadığı belirtilen K.Ü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar (1)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar (1)
Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdiYunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir korona virüs korona virüsü şüphesi

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.