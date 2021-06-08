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  4. İzmir'de koronavirüs vaka sayısında son durum! Vali Köşger duyurdu

İzmir'de koronavirüs vaka sayısında son durum! Vali Köşger duyurdu

08.06.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine geçerken vaka sayılarındaki düşüş yüzleri güldürüyor. Son olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada "Hedef tam kapanma sırasında günlük 200 vakaydı. 200'ün altına indik şu anda" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığ'ının milli ve yerli ürünleri yaygınlaştırma projesine ilişkin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İZMİR'DEKİ GÜNLÜK VAKA SAYISI

İzmir'deki Covid-19'a ilişkin alınan tedbir ve vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Köşger, "Hedef tam kapanma sırasında günlük 200 vakaydı. 200'ün altına indik şu anda. Günlük vefat sayısı farklı bir grafik izliyor. Önceden yoğun bakımlardaki ağır hastaların bir kısmı farklı seyir izleyebiliyor. Ama vefat sayısının günlük 2'ye kadar düştüğü oldu" diye konuştu.

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Vali Yavuz Selim Köşger, ayrıca kentte yoğun bakımla ilgili hiçbir sıkıntının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) İzmir normalleşme

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