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İzmir'de kumruya şemsiyeli koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 07:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik ışıkları direğini mesken tutan kumrunun güneşten etkilenmemesi için bir hayvansever direğe şemsiye monte etti.

İzmir'de kumruya şemsiyeli koruma

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir hayvansever trafik ışıklarının olduğu direğin tepesine yuva yapan kumruyu aşırı sıcaklardan korumak için direğe şemsiye monte etti.

Atatürk Caddesi'ndeki trafik ışığı direğine bir anne kumru yuva yaptı. Kumrunun sıcaktan etkilenmemesi için bir hayvansever direğe şemsiye monte etti.

"SAHİPSİZ YAVRU KUMRULARA ANNELİK YAPIYOR"

İlçede veteriner hekimlik yapan Hakan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kumruyu uzun süredir takip ettiğini, 1,5 ay önce beslemesi için sahipsiz iki yavru kumruyu yuvaya bıraktıklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu gördüğünüz kumru harika bir kumru. Bana yuvadan düşmüş çok sayıda kumru yavruları geliyor. Onları tedavi ettikten sonra koruyucu annelik olarak bu gördüğünüz kumrunun yuvasına biz bıraktık. O da sağ olsun bakıyor büyütüyor. Bir hayvansever benden önce davranıp şemsiye koymuş çünkü bunu yapmayı bende düşünüyordum. Kumru ve yavrular kışın yağmurda yazın da aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. Bu tür olayların herkese örnek olmasını istiyorum. İnsancıl bir olay. Ödemişli olarak bu görüntüden gurur duyuyorum. Kumru böyle yuvasında mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Buraya bu şemsiyeyi koyan hayvansever arkadaşımızı da görerek tebrik etmek istiyorum."

Trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olmasına rağmen kumrunun uzun zamandır direği mesken tuttuğunu ifade eden çevredeki esnaf ise şemsiyeyi kimin monte ettiğini görmediklerini söyledi.

Cadde esnafı, kumrunun güneşten etkilenmemesi için şemsiyeyi monte eden hayvanseveri merak ettiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Kumru Ödemiş Hayvansever

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