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İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2022 bayram namazı saatleri bilgisi, İstanbul bayram namazı saatleri!

09.07.2022 04:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ikamet eden veya bu ilde namaz kılacak olan yüz binlerce Müslüman vatandaş bayram namazı saatini merak ediyor. 9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı'nın birinci günü. Peki İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet tüm illere göre bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. İşte İzmir 2022 Kurban Bayramı namaz saati...

İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2022 bayram namazı saatleri bilgisi, İstanbul bayram namazı saatleri!

Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahın erken saatlerinde camilere giderek cemaatle bayram namazını kılacak olan birçok kişi bayram namazı saatlerini önceden sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımına göre İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınır? 2022 bayram namazı saat kaçta? İşte bayram namazı saatleri...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu.

İzmir'de bayram namazı bugün saat 06.29'da cemaatle birlikte kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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