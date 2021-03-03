İzmir'de kurye skandalı: Müşterilere giderken uyuşturucu kullanıyorlar

İzmir’de bir motorlu kuryeye ait olduğu iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Asansörde çekilen videoda, kurye olduğu öne sürülen şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözlerinin baygın olduğu görülüyor. Videoyu çeken bir başka kuryenin 'Sen ne içtin?’ sorusuna cevap vermeyen şahıs, daha sonra asansörden iniyor. Elinde paket olmayan şahsın mesai bitiminde evine gittiği tahmin ediliyor. Kuryelerde uyuşturucu kullanımının arttığını söyleyen İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, “Biz İzmir Motorlu Kuryeler Derneği olarak kuryelerin sağduyulu olmalarını istiyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Gerekirse kuryelerin ayda bir ya da iki defa olmak üzere uyuşturucu kullanımı var mı yok mu diye teste girmelerini talep ediyoruz. Nasıl bir şoför için psikoteknik belgesi taşınıyorsa, kuryelerin de uyuşturucu konusunda teste girmelerini istiyoruz” diye konuştu.

'UYUŞTURUCU İÇİP MÜŞTERİYE GİDENLER VAR'

Söz konusu videonun, kuryelerin bulunduğu WhatsApp grubuna geldiğini ve görüntüdeki şahsı tanıdıklarını kaydeden Saklavcı, “Bir kurye, uyuşturucu içmiş vaziyetteyken arkadaşımız tarafından görüntüye alındı. Görüntüyü çeken arkadaşımız, kuryeye ‘Sen ne içtin?’ gibi sorular soruyor. Kurye cevap vermiyor çünkü o an farklı bir düşüncede. Daha sonra arkadaşımız kuryeye, ‘Senin katına geldik’ diye yardımcı oluyor. O sırada kendi evine mi gidiyor, müşteriye mi gidiyor bilmiyoruz ama elinde paket olmadığını görüyoruz. Motor üzerinde uyuşturucu içip müşteriye gidenler var. Bize bu yönde bilgiler geliyor” sözlerine yer verdi.