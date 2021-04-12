HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de kuzusunu kurtarmak için girdiği kuyuya düşen vatandaş yaşamını yitirdi

İzmir'de kuzusunu kurtarmak için girdiği kuyuya düşen vatandaş yaşamını yitirdi

12.04.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kiraz ilçesinde su kuyusuna yuvarlanan kuzusunu kurtaran vatandaş, kuyudan çıkarken düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'de kuzusunu kurtarmak için girdiği kuyuya düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Tekbıçaklar Mahallesinde besicilik yapan Murat Kır (50), kuzularından birinin yaklaşık 13 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti.

KUZUSUNU KURTARDI, ÇIKARKEN KUYUYA DÜŞTÜ

Bunun üzerine kuyuya giren Kır, yukarıdakilerin uzattığı ip yardımıyla kuzusunu kurtardı.

Murat Kır, daha sonra yukarı çıkmak isterken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre derinliğinde suyun bulunduğu kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyudan çıkarılan Kır'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyonBursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.