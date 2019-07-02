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İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.Aliağa Kaymakamı Erhan Günay yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Gelen son bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti 15 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemide meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti 15 kişide yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Aliağa gemi patlama

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