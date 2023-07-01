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İzmir'de 'makas' faciası kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı: 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

01.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadan gelen hafif ticari aracın trafiktekilerin can güvenliğini hiçe sayarak makas atıp karşı şeride geçtiği ve kontrolü kaybedip diğer otomobile çarptığı anlar görüldü.

Menderes'te gerçekleşen kaza 4 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Araç kamerasında görüntülenen o kazada makas atan sürücünün hareketleri ise 'pes' dedirtti. Otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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MAKAS ATINCA KONTROLDEN ÇIKTI

Görüntülerde, Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobilin, aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkması yer alıyor.

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OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpışıyor.

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GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, makas atan aracın sürücüsü Y.K'yi gözaltına aldı.

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4 ÖLÜ, 21 YARALI

Öte yandan yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

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Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, dün Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarpmıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 21 kişi yaralanmıştı.

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(AA)

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trafik kazası

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