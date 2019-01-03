İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve hazırlanıyor

İzmir'de İZBAN grevi 25’inci gününe girerken her gün ortalama 500 bin yolcu taşıyan metro ve tramvayda grev kapıda. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İzmir Metro ile Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Devreye giren arabulucu da tarafları anlaştıramadı. Arabulucu raporu sendikaya ulaştı.

449 işçinin çalıştığı İzmir Metro’daki sürece ilişkin açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, arabulucu raporunun kendilerine ulaştığını, grev ilanını asmak için gün saydıklarını söyledi.

'SON GÜN GELDİ ÇATTI'

Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre; metrodaki çalışanlara ilk olarak yüzde 10 zam teklif edildiğini ancak sosyal haklarda herhangi bir artış olmadığını aktaran Eryüz, şunları söyledi:

“İkinci oturumda her şey dahil yüzde 14 zam önerdiler. Personel için seyyanen 600 lira zam talebimiz var. 100 gün olan ikramiyeyi, 112 güne çıkarmak istedik. Ayrıca sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı talebimiz var. Durumun Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla görüşülmesinin ardından üçüncü oturumda zammın artabileceğini, bizi davet edeceklerini söylediler. Hatta sözleşmenin toplantısını tutanakta açık bıraktık. Son gün geldi, çattı. Ama bu süreçte işveren, ne bizi ne de arabulucuları aramadı. Görüşme süreci dediğimiz 60 günlük süreci tabii ki bekleyemeyiz. 60 günlük süreci beklediğimiz anda biz yetkimizi kaybederiz. En fazla 50 gün beklememiz lazım. Onu da öyle değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızla görüştükten sonra, stratejimizi belirleyeceğiz. Bu süreçte belediye bizi grev kararı almak zorunda bırakabilir.”

