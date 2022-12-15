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  4. İzmir'de mide bulandıran görüntüler! Bunu insanlara yedireceklerdi

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! Bunu insanlara yedireceklerdi

15.12.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sağlıksız koşullarda salça üretilen hayvan çiftliğine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı.

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! Bunu insanlara yedireceklerdi

İnsan sağlığıyla oynayan gıda tacirlerine izin verilmiyor. İzmir Kemalpaşa'da sağlıksız koşullarda salça üretilen bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Karşılaşılan manzara karşısında jandarma bile şaşkına dönerken, operasyonda piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.

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İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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JANDARMA BİLE ŞAŞIRDI

Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir salça

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