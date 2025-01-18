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İzmir'de milyonluk vurgun! Gözaltına alındı, 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirtmiş

18.01.2025 20:51
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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda bir sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı şekilde devralan ve şirketin sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon TL’lik kamu zararına neden olduğu ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı K.G.'nin 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği belirlendi.

İzmir'de milyonluk vurgun! Gözaltına alındı, 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirtmiş

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, K.G. isimli şüphelinin, borçları nedeniyle batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı belirlendi. K.G.'nin ayrıca, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de belirlendi.

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K.G.'NİN ÖZEL HESAPLARINA AKTARILDI

Yürütülen çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

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PARAYLA ‘YILIN İŞ ADAMI’ ÖDÜLÜ VERDİRTMİŞ

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" dedikleri de yine teknik ve fiziki takip neticesinde belirlendi. K.G.'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yine çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu zararına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

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İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki Yolsuzluk Olayına Dair Görüşleriniz Nedir?

Denetimlerin Sıkılaştırılması
Hukuki Cezaların Artırılması
Şirket İçinde Şeffaflık Sağlanması
Toplumsal Bilincin Artırılması

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir şirket
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