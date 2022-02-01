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  4. İzmir'de minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme! Katil akrabası çıktı

İzmir'de minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme! Katil akrabası çıktı

01.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, İzmir'de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.

İzmir'de minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme! Katil akrabası çıktı

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 13.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 63 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile Ali Ş. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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UZAKTAN AKRABALARMIŞ

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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