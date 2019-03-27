İzmir’de miras cinayeti

Akşam saatlerinde Halil Rıfat Paşa semtinde, Ajlan Emir, yol kenarına park ettiği otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, iddiaya göre aralarında miras paylaşımı yüzünden husumet bulunan, halasının oğlu olan kuzeni yanına geldi.