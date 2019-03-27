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İzmir’de miras cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki Ajlan Emir, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni tarafından, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Akşam saatlerinde Halil Rıfat Paşa semtinde, Ajlan Emir, yol kenarına park ettiği otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, iddiaya göre aralarında miras paylaşımı yüzünden husumet bulunan, halasının oğlu olan kuzeni yanına geldi.

Para yüzünden kuzenini öldürdü

Kuzeninin, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtığı Emir belinden ve kasıklarından vuruldu.
Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ajlan Emir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan polis, Ajlan Emir’in olaydan sonra koşarak kaçan kuzenini yakalamak için çalışma başlattı.
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