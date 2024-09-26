İzmir'de mühendis Doruk Yormaz'ın ölümü kamerada! Aracıyla denize uçtu

İzmir'deki korkunç kaza, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Doruk Yormaz’ın manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu.

DENİZ POLİSİ SEVK EDİLDİ

Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan Doruk Yormaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doruk Yormaz, buradaki müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yormaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Doruk Yormaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yormaz'ın otomobili ise vinçle çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır