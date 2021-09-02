İzmir’de müteahhitler çatıştı: 4 yaralı

Olay, saat 18.15 sıralarında Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi’nde bulunan Karabağlar Belediyesi binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, Özal K. ve babası Naif K. ile ortakları Haluk T. ve Basri E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı tartışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Özal K. karın kısmından babası Naif K. ayak kısmından, Haluk T. ve Basri E. bacak kısmından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çatışmanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Özal K. ve babası Naif K. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Basri E. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Haluk T. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

100 METRE İLERDEKİ İŞ YERİNE KURŞUN İSABET ETTİ

Öte yandan silahlı çatışmanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan bir iş yerinin camına tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği görüldü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)



