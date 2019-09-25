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İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaa şu sosyal medyada bilip bilmeden paylaşımlar ve inandiriciligina bakmaksızın kesin gibi konuşan insanlar vallaha bıktırdı.
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