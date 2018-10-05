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İzmir'de operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ operasyonu kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

İzmir'de operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alınıyor

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FETÖ izmir

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