İzmir’de operasyon! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Örgütün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (İHA)
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