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İzmir’de operasyon! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir’de operasyon! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Örgütün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir FETÖ ByLock Dokuz Eylül Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Feto ile persilvanyada kasila kasila poz veren ALÇAKLAR meclisde fetosa hocam diyenin taaa diyorum AK-ITler kuduruyor neden?......
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