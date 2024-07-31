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  4. İzmir'de orman yangını! 2 site tahliye edildi... Vatandaşların panik anları

İzmir'de orman yangını! 2 site tahliye edildi... Vatandaşların panik anları

31.07.2024 17:36
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İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 120 konutun bulunduğu 2 site tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürürken bazı vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı görüldü.

İzmir'de orman yangını! 2 site tahliye edildi... Vatandaşların panik anları

İzmir'deki orman yangınına müdahale ediliyor. Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

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2 SİTE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

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Yangın nedeniyle bazı vatandaşlar panik yaşadı. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir orman yangını
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