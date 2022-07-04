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İzmir'de ormanı yakan şüpheli tutuklandı! "Niye yaktın" diye soranlara bakın ne yanıt verdi

04.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de dün akşam meydana gelen otluk alandaki yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler tarafından 1,5 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülen yangında 40 dönümlük alan yandı. Otluk alanı yaktığı öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken “Niye yaktın” diye soranlara ‘Keyfime yaktım’ dediği öğrenildi.

İzmir'de ormanı yakan şüpheli tutuklandı! "Niye yaktın" diye soranlara bakın ne yanıt verdi

Korkunç yangın, dün saat 19.45 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.

40 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi. Otluk alanı yaktığı öğrenilen Y.A., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"NİYE YAKTIN" DİYE SORANLARA BAKIN NE YANIT VERDİ

Çaltılıdere Mahallesi Muhtarı Şenol Yoldaş, “Burada konuşurken bir şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘Keyfime yaktım’ dedi. Jandarma ve polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Aliağa
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